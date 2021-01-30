Турция и Греция возобновили переговоры о морских границах

Кроме того, Турция обвинила Грецию в милитаризации Эгейских островов в нарушение международных и двусторонних соглашений. При этом Греция отрицает претензии Турции и утверждает, что единственной проблемой между странами является делимитация на море.

На прошлой неделе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что не будет обсуждать вопросы, которые считает суверенными правами. Если обе стороны не смогут договориться, они должны по крайней мере договориться о способе передачи спора в международный судебный орган, считает политик.

Ранее Турция возобновила сейсморазведку в спорных водах Средиземноморья, но ее судно должно было работать до 14 ноября.

Перед этим фрегат Греции выдворил турецкое судно из спорных вод в Средиземноморье. Турецкий корабль проводил сейсморазведочные работы в регионе, который Греция считает своим континентальным шельфом.