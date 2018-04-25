Турция и Россия подписали договоренности по ситуации в Сирии

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По итогам переговоров в Анкаре военные делегации Турции и России подписали соглашение по Сирии. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

Первым шагом, предусмотренный договоренностями, — это совместное патрулирование с 15 марта на трассе М4 Латакия-Алеппо.

«Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы сделаем значительный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии», — заявил Акар.

Турция и Россия будут координировать свои действия в Сирии с помощью совместных координационных центров, уточнил министр.