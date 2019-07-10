Турция массово перебрасывает войска к Сирии

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Турция готовится к проведению самой масштабной в истории страны военной операции, перебрасывая к границе с Сирией около 80 тысяч военных. Об этом сообщает издание En Son Haber.

«Перевозка военнослужащих и бронированных машин, их сосредоточение у границы продолжается непрерывно», — сообщает издание. Отмечается, что по сравнению с поставками, которые осуществлялись перед проведением операций Щит Евфрата и Оливковая ветвь, теперь это гораздо больше войск и техники.

«В этот раз было сделано больше поставок, чем в другие разы. Около 80 000 военнослужащих сосредоточены на границе в течение нескольких месяцев. Эта цифра в два раза превышает количество 40 000 солдат, принявших участие в Кипрской операции мира в 1974 году», — указывает издание.

Техника движется колоннами, а также на поездах до железнодорожной станции Искендерун. Отмечается, что операция будет направлена ​​на территории к востоку от Евфрата. По данным СМИ, руководство операцией будет осуществляться с Шанлиурфа и Килиса, войска будут атаковать одновременно с более чем 10 точек.

Ранее в Турции заявили, что начнут отложенную военную операцию против курдских бойцов на севере Сирии в случае задержки вывода американских войск из региона.

В свою очередь, Трамп пригрозил Анкаре экономическими мерами, если Турция решит напасть на сирийских курдов. Об этом он сказал после объявления о начале вывода войск из Сирии.

На что в Анкаре ответили, что продолжат воевать против курдов, несмотря на угрозы Трампа.

korrespondent.net

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Автор: PH1 Timm Duckworth, USN. — Image in Destined Glory/ “Loyal Midas” 2005, Общественное достояние, Ссылка