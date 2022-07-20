Турция не планирует вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

ТАСС пишет, что власти Турции не планируют возвращаться к ограничительным мерам в связи с существенным ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
Отмечается, что число случаев заражения в Турции с 4 по 10 июля выросло вдвое в сравнении с неделей ранее, и достигло 117 000. В сутки в стране в среднем фиксируется более 57 000 новых заболевших.
По словам главы Минздрава, несмотря на 40-кратный прирост числа случаев заражения в сутки новых мест в реанимациях открывать не планируется, и повторного локдауна тоже не будет.
Ранее Союз медиков Турции призывал власти страны вернуться к ограничительным мерам, в частности, к масочному режиму.tourister.ru