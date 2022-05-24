Турция объявила о планах новой военной операции

По словам турецкого лидера, операцию развернут, как только военные, разведка и подразделения безопасности завершат подготовку.

Как написал в Twitter турецкий журналист Раджип Сойлу, целью военной операции должно стать станет создание «зоны безопасности протяженностью 30 километров вглубь северной части Сирии».

Он уточнил, что Эрдоган имел в виду территорию, подконтрольную Силам самообороны сирийских курдов (YPG).

Скриншот: twitter.com/ragipsoylu

Напомним, Анкара называет террористическими организациями Курдскую рабочую партию и Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса Демократические силы Сирии).

Ранее Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как ни одна из этих стран не имеет «четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций».