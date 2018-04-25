Турция пригрозила направить в Европу террористов

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Власти Турции обвинили Евросоюз в безответственном отношении к боевикам террористической организации «Исламское государство», которые находятся в лагерях для пленных на севере Сирии, пишет агентство Reuters 2 ноября.

«Это просто неприемлемо и безответственно», — заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, имея в виду ситуацию, при которой Анкара должна заниматься проблемой в одиночку.

По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Турция может начать отправлять пленных террористов в Европу.