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Турция созывает многосторонний саммит по беженцам

Фото pixabay.com

17 марта в Стамбуле состоится саммит для обсуждения нового миграционного кризиса.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщают немецкие СМИ. По поступившей на эту минуту информации, на саммит приглашены канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Напомним, ЕС не выполнил обязательства по соглашению о беженцах 2016 года. Анкара получила только половину из обещанных Брюсселем шести миллиардов евро.

Одновременно поступило сообщение, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель готовят предложения к очередному саммиту лидеров ЕС 26 марта.

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