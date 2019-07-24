Турция усилила охрану кораблей в Средиземноморье

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Турция усилила охрану кораблей, находящихся в Восточном Средиземноморье и осуществляющих там геологическую разведку. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в своем Тwitter.

В частности, в сообщении указано, что подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование. «Командование ВМС отвечает за буровые корабли в Восточном Средиземноморье, с воздуха БПЛА AYR BAYRAKTAR TB-2, морские патрульные самолеты и морские вертолеты, с воды — фрегат, корвет и штурмовые суда; подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование», — информирует турецкое Минобороны.

Накануне Совет ЕС принял ряд ограничительных мер из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра.

korrespondent.net