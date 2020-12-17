Турция вводит непрерывный комендантский час с 31 декабря по 4 января

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Турецкие власти приняли решение ввести на период с 31 декабря по 4 января комендантский час для борьбы с COVID-19. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам четырехчасового заседания Кабинета министров, сообщает ТАСС.

«Мы уже сейчас начинаем видеть результаты тех ограничений, которые были введены ранее. С 21.00 31 декабря до 5.00 4 января вводится непрерывный комендантский час», — сказал президент Турции.

Как сообщалось, в декабре на всей территории страны ввели комендантский час с 21.00 до 5.00. Кроме того, был введен полный запрет на выход на улицу с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Эти ограничения не распространялись на работников ряда секторов, включая производство, снабжение, здравоохранение и сельское хозяйство.