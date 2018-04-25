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Турция заявила, что готова к диалогу о ресурсах на востоке Средиземноморья

Photo by EU2016NL on Foter.com / CC BY

Турция готова вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами по поводу того, как справедливо добывать ресурсы в восточной части Средиземного моря, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы выступаем за совместное решение, которое будет включать в себя ведение переговоров со всеми силами в Восточном Средиземноморье, ради каждого, кто будет получать выгоду от ресурсов в Восточном Средиземноморье при честном их распределении», — приводит слова министра агентство AP. В то же время Чавушоглу обвинил Грецию в «провокационных актах», которые, по словам министра, Афины осуществляют при поддержке ЕС.

AP напоминает, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критиковал Грецию за попытки «заточить» Турцию в зоне, ограниченной ее берегами, и подчеркивал, что активность Анкары в восточной части Средиземного моря носит законный характер. Также Эрдоган утверждал, что ряд стран толкает Грецию на конфронтацию с Турцией, но называть эти страны он не стал, сообщает «Интерфакс».

В последние недели ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

NEWSru.com

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