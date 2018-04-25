Турцию призывают отказаться от геологоразведки в спорных водах

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Лидеры стран-членов Евросоюза призвали Турцию отказаться от геологоразведочной деятельности в Средиземноморье. Такое заявление было принято по итогам двухдневного саммита глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе в пятницу6 16 октября.

«Совет ЕС призывает Турцию отказаться от этих действий и работать над смягчением напряженности на постоянной и устойчивой основе», — сказано в заявлении.

Напомним, что ранее Турция начала сейсмические работы в Средиземноморье. Судно Oruc Reis способно проводить исследования шельфа на глубине от 8 тысяч до 15 тысяч метров.