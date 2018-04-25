Турецкие пограничники спасли беженцев, не принятых Грецией

Лодка с 48 беженцами была спасена в море в районе турецкой провинции Чанаккале. По утверждению сотрудников береговой охраны Турции лодка была остановлена их греческими коллегами, которые изъяли у беженцев топливо, сломали двигатеь и вывели лодку в турецкие воды.

Турецкая береговая охрана утверждает, что у нее имеются видеосвидетельства произошедшего.

Другие 14 беженцев были обнаружены на побережье провинции Измир. Среди них было трое детей.

Среди беженцев турецкие пограничники насчитали 25 афганцев, 10 жителей Сомали, четверых сирийцев и одного сирийца.