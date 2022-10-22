Турист из США разбил статуи в Ватикане после отказа в аудиенции Папы

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Как сообщает газета Il Messaggero, в Ватикане арестован турист из США, который разбил две древние статуи в музее Кьярамонти после того, как получил отказ на просьбу об аудиенции у Папы Римского.

Недовольный турист в гневе сбросил с постамента древний бюст и поспешил покинуть музей, а по пути повредил ещё одну скульптуру. Фигуры насчитывают 2 000 лет.