Туристам могут аннулировать шенгенские визы за нарушение правила первого въезда

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Как пишет портал «Профи. Тревел», с начала этого года в Евросоюзе в силу вступили новые визовые правила, согласно которым пограничники будут чаще аннулировать визы туристам.

В частности, это касается тех, кто нарушит правило первого въезда, когда страна, выдавшая визу, не совпадёт с первой посещенной по этой визе страной Шенгенской зоны.

По данным туроператоров, на новогодних каникулах первые такие случаи уже произошли: из ЕС депортировали туристов, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.

Эксперты напоминают, что ранее можно было получить визу либо в страну первого въезда, либо в страну наибольшего пребывания. Но если прежде в отдельных случаях на границе закрывали на это глаза, то в настоящий момент правило должно соблюдаться неукоснительно.