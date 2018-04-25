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Туристам могут аннулировать шенгенские визы за нарушение правила первого въезда

  • Фото pixabay.com

Как пишет портал «Профи. Тревел», с начала этого года в Евросоюзе в силу вступили новые визовые правила, согласно которым пограничники будут чаще аннулировать визы туристам.

В частности, это касается тех, кто нарушит правило первого въезда, когда страна, выдавшая визу, не совпадёт с первой посещенной по этой визе страной Шенгенской зоны.

По данным туроператоров, на новогодних каникулах первые такие случаи уже произошли: из ЕС депортировали туристов, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.

Эксперты напоминают, что ранее можно было получить визу либо в страну первого въезда, либо в страну наибольшего пребывания. Но если прежде в отдельных случаях на границе закрывали на это глаза, то в настоящий момент правило должно соблюдаться неукоснительно.

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Напомним, что по новым правилам владельцы чистых паспортов должны использовать без нарушений три однократных визы за два года, прежде чем им выдадут мультивизу на год. Тем, кто имеет длительную положительную визовую историю, выдадут мультивизы на два года или на пять лет. По мнению европейских чиновников, нововведения сэкономят время и затраты как путешественников, так и дипломатических служб ЕС.

tourister.ru

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