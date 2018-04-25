Туристам в Коста-Рике запретят делать селфи с дикими животными

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По инициативе Министерства охраны окружающей среды и энергетики в Коста-Рике запущена кампания против селфи с дикими животными и птицами, сообщает издание The Tico Times.

Многие местные и иностранные туристы посещают национальные парки Коста-Рики в поисках обезьян, ленивцев, туканов и других животных. Как утверждают организаторы кампании, попытки сделать селфи с дикими животными могут вызвать у них «стресс и страдания», а также подвергнуть риску самих туристов.

«Мы хотим помешать посетителям кормить животных, ловить их для фотографий и манипулировать ими», — заявила глава ведомства Памела Кастильо. Для путешественников в аэропортах Коста-Рики и на популярных туристических объектах власти разместят чучела животных в качестве альтернативы селфи.

По данным Всемирного общества защиты животных, седьмая часть самых неуместных фотографий дикой природы с изображением зверей делается именно в Коста-Рике.