Туристам в Турции предложат страховку от коронавируса

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Информагентство Anadolu сообщает, что министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой на встрече с послами 50 стран представил туристическую страховку от COVID-19.

Новый вид страхования в Турции запустят с 1 июля. Такая страховка понадобится туристам в случае выявления коронавируса на отдыхе в Турции, она сможет покрыть все расходы на лечение. Купить полис можно будет онлайн за 13 — 23 евро. Размер её страхового покрытия 2 000 — 7 000 евро.

Решение о запуске новой страховки было принято потому, что не все стандартные туристические страховые полисы способны покрыть расходы на лечение при коронавирусе.

Напомним, границы Турции для туризма открылись 11 июня.