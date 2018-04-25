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Общество,Туризм,Экономика

Туристические предпочтения

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В первом полугодии этого года во время зарубежных поездок туристы из Литвы потратили 489,8 млн евро – на 2,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.

Расходы зарубежных путешественников, которые побывали в Литве с одной или более ночевок, в первом полугодии составили 82,8 млн евро, что на 13,3% больше, чем в первом полугодии 2018 года, сообщил предварительные данные  Департамент статистики.

Число поездок литовских туристов за рубеж в этом году увеличилось на 5,8% до 1,068 млн, а количество туристов выросло на 5,1% до 820 тысяч.

Во втором квартале количество зарубежных туристов составило  523,8 тыс., или на 3,2% больше, чем за тот же период прошлого года, а средняя продолжительность поездки составила 5,9 ночевок.  44,3% путешествовавших ночевали у родни или у друзей либо в частном секторе, а  53,6% – в гостиницах и мотелях.

Во втором квартале туристы из Литвы потратили за рубежом 298,8 млн евро – на 2,1% больше, чем за тот же период прошлого года, или в среднем за поездку  447,2 евро.

Во втором квартале больше всего посещали Турцию (78,2 тыс., или 11,7% всех поездок), Латвию (66,2 тыс., или 9,9%), Соединенное Королевство (60,4 тыс., или 9%).

Количество местных туристов, путешествовавших с одной или более ночевок, в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросло на 1,5% до 1,049 млн.

По данным прошлого года, каждый второй житель Литвы отдыхал за границей. Проведенный по заказу туроператора «Tez Tour» опрос показал, что в Литве сокращается число выбирающих «горящие» путевки, а также планирующих отпуск за полгода и раньше.

Треть жителей нашей страны покупают путевки за месяц до отпуска, столько же – за 2-3 месяца до поездки. Чаще всего люди выбирают поездки средней стоимости (300-600 евро). Меньше покупаются и дешевые (до 300 евро), и очень дорогие (более 900 евро) путевки.

Среднестатистический житель Литвы в прошлом году отдыхал за границей хотя бы раз, 15% жителей уезжали два или три раза.

Турция и Испания остаются излюбленными направлениями почти у трети жителей Литвы. Между тем в текущем году вырос спрос на поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Грузию, таковы данные опроса.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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