Туристов предупреждают о сбоях в работе аэропортов Италии

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Как пишет ТАСС, ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупреждает туристов в сбоях в работе ряда итальянских городов из-за забастовки профсоюзов сотрудников гражданской авиации.

Так, перебои в работе аэропортов Рима, Болоньи и других городов вероятны в период с 11 по 25 января. Забастовки устраивают профсоюзы сектора гражданской авиации Италии.

Протестные акции могут отразиться на расписании воздушных гаваней таких регионов, как Калабрия, Марке, Умбрия и Абруццо.