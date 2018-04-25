Туристов предупреждают об опасных комарах в Турции

Автор: James Gathany/, Общественное достояние, Ссылка

Издание Habertürk пишет, что в Стамбуле появились опасные комары — азиатские тигровые, этот вид является переносчиком опасных заболеваний и особо активен днём.

Отмечается, что этот вид насекомых обычно несвойственен Турции. Такие комары могут переносить малярию, лихорадки Денге и Западного Нила, вирус Зика, энцефалит. Комары нападают на человека днём, что мешает находиться на открытом воздухе.

Впервые азиатские тигровые комары появились в Стамбуле три года назад, их, вероятно, завезли из-за границы. Жители Стамбула жаловались медикам на укусы агрессивных чёрных насекомых в парках и садах по утрам. Укусы часто вызывали у людей сильную аллергическую реакцию.