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Туристы пытались вынести чемодан еды из отеля в Турции

Туристы из России попытались вынести чемодан с едой из отеля в турецком городе Манавгат. Об этом сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на турецкую газету Haberturk.

При выезде из гостиницы туристы вызвали подозрение у сотрудников отеля, которые попросили одного из постояльцев показать содержимое чемодана. В нем оказались блюда из утреннего меню, а также фрукты и напитки, разложенные по пакетам. Персонал изъял у туристов продукты и разрешил им покинуть гостиницу.

Представители отеля отметили, что забирать еду и напитки в номера запрещено. Это правило указано в документах, которые постояльцы подписывают при заезде.

«Мы работаем по системе «все включено». Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?», — удивился один из сотрудников отеля. Он предположил, что путешественники неправильно поняли правила проживания в гостинице.

belta.by
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