Туристы в Абу-Даби могут бесплатно вакцинироваться

«Интерфакс» сообщает, что в Абу-Даби туристам предлагается бесплатно вакцинироваться от коронавируса.
По информации местной медицинской компании SEHA, туристы с визами, выданными Абу-Даби, и обладатели паспортов, имеющие право на получение турвизы, могут по прибытии в Абу-Даби записаться на бесплатную вакцинацию препаратами Sinopharm и Pfizer/BioNTech. О том, касается ли нововведение других эмиратов ОАЭ, не уточняется.
Издание напоминает, что ранее в июне власти Абу-Даби сообщали, что бесплатные прививки от коронавируса доступны также обладателям видов на жительство с истекшим сроком или владельцам просроченных въездных виз.
По данным властей ОАЭ, 85% жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.tourister.ru