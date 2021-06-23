Туристы в Абу-Даби могут бесплатно вакцинироваться

Издание напоминает, что ранее в июне власти Абу-Даби сообщали, что бесплатные прививки от коронавируса доступны также обладателям видов на жительство с истекшим сроком или владельцам просроченных въездных виз.

По данным властей ОАЭ, 85% жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.