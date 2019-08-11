Туристы в Литве потратят более миллиарда евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Ожидается, что в этом году в Литву приедет не менее 3 миллионов туристов, которые проведут здесь один или несколько дней. Подсчитано, что в этом году туристы в Литве должны потратить в общей сложности более 1 миллиарда евро, говорит глава Службы бизнес-клиентов Swedbank Антанас Сагатаускас.

По его словам, такие результаты определяются не только глобальными туристическими тенденциями и увеличением числа путешественников, но и растущей привлекательностью Литвы как туристического направления. Кроме того, за последние несколько лет в республику пришли несколько всемирно известных гостиничных сетей.

«За последний год предложение гостиничных номеров в Вильнюсе резко возросло, открывают новые отели или расширяют имеющиеся такие мировые торговые знаки, как Marriott, Ibis, Radisson и другие. Всего гостям столицы было предложено около 700 новых гостиничных номеров, а заполняемость самих отелей несколько снизилась», — говорит А. Сагатаускас.

За последние годы Паланга, Друскининкай и Бирштонас также привлекают большие туристические потоки. Большинство приезжих в небольших городах и регионах составляют жители страны.

Правда, несмотря на быстрый рост числа туристов, Литва все еще отстает от Латвии и Эстонии. Кроме того, иностранцы, приезжающие в Литву, тратят в среднем около 340 евро за поездку. В то же время в Эстонии эта сумма в два раза выше.

Информация литовских СМИ