Туристы во Франции столкнулись с массовым мошенничеством

Туристы, бравшие в аренду авто во Франции, столкнулись с массовым мошенничеством, связанным с кражей персональных данных.

Речь идет о штрафных квитанциях за нарушение ПДД на арендованных авто, их массово присылают туристам по почте.

К примеру, турист из Канады рассказал, что арендовал авто в Париже на один день, в известной прокатной конторе Avis, правил не нарушал, однако по приезду домой он получил 27 штрафных квитанций за превышение скорости.

Другому туристу из Великобритании пришло 50 квитанций, хотя по Франции он не путешествовал, и на арендованной машине проехал только по туннелю под Ла-Маншем.

Ещё более курьёзные случай произошёл ранее в Канаде: мужчина обратился во французскую полицию с заявлением о том, что получил по почте штраф за использование мобильного телефона за рулем во Франции, хотя в этой стране он никогда не был. Канадец также подозревает, что «это кража личных данных».

Компания Avis в свою очередь отрицает утечку персональных данных. По словам пострадавших туристов, ситуация просто абсурдна: когда кого-то превышает скорость, об этом сообщается в прокатную контору, и каждый раз пойманный водитель оказывается одним и тем же человеком, например, вышеупомянутым британцем, получившим 50 квитанций. А «французская бюрократия смотрит на это сквозь пальцы».