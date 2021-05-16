Туризм постепенно оживает

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

С приближением летнего сезона и отпусков организаторы зарубежных турпоездок постепенно оживают, однако поездки по Литве еще не проводятся, заявляют представители турбизнеса.

Президент Национальной ассоциации туристического бизнеса Литвы Жидре Гавелене сказала, что в последнее время все больше стран четко формулируют свои ожидания к туристам и ждут их, а уставшие от пребывания дома люди планируют путешествия.

«Мы видим больше света, чем туч, поскольку все больше стран четко формулируют ожидания к туристам и ждут их. Это такие страны, как Греция, Исландия, остров Мадейра, и туристы охотно выбирают эти направления. Самолеты полетят полными в эти страны», – сказала BNS Ж. Гавелене.

Представитель одного из крупнейших туроператоров Литвы – компании Novaturas Довиле Запкуте сказала, что туристический сектор постепенно оживает, однако его ждет еще долгий путь к объемам деятельности, которые были в 2019 году.

«Первые четыре месяца года указывают на начинающийся отпускной сезон 2021 года. Мы начинаем год с запланированными летными программами, а не с отдельными рейсами, как было в прошлом году. В марте мы увеличили объем деятельности, в апреле начали рейсы в Турцию, а с середины мая открывается Греция», – сказала BNS Д. Запкуте.

Летом компании запланировали поездки в Болгарию, Черногорию, Тунис, Португалию, Италию и Испанию.

Глава туроператора Tiketa Tour Гвидас Аукштуолис также отмечает рост интереса к зарубежным поездкам и надеется, что он сохранится в будущем.

«В летний период мы будем осуществлять рейсы в Болгарию, первые заказы в этом направлении лишь подтверждают желание литовцев вернуться в отпускной ритм», – сказал BNS Г. Аукштуолис.

Между тем поездки по Литве все еще невозможны. По словам Ж. Гавелене, ситуацию осложняет отсутствие четких правил, а въездной туризм не может раскачаться из-за строгих требований самоизоляции.

По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года поток туристов сократился на 77%, в Литву прибыло лишь 14% обычного потока иностранных туристов, а в гостиничном секторе около 69% всех туристов составили жители Литвы.

Информация «ЛК», BNS