Туризм в цифрах

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Во время зарубежных поездок туристы из Литвы в первом квартале этого года потратили 191 млн евро – на 2,5% больше, чем в январе-марте прошлого года.

В первом квартале во время зарубежных поездок один турист из Литвы потратил в среднем 477,5 евро (в январе прошлого года – 473,3 евро), сообщил Департамент статистики.

Число поездок литовских туристов за рубеж в этом году увеличилось на 1,6% до 400,1 тыс. Частные поездки составили 73% всех поездок за рубеж, деловые поездки – 27%.

В первом квартале этого года за рубеж выезжало 296,2 тыс. жителей страны, или на 8,5% больше, чем за такой же период 2018 года.

В первом квартале этого года преобладали поездки в Великобританию (43 тыс., или 10,7% всех поездок), Беларусь (40,6 тыс., или 10,1%), Польшу (32,5 тыс., или 8,1%), Латвию (29,8 тыс., или 7,4%), Германию (28,7 тыс., или 7,2%) и Египет (26,7 тыс., или 6,7%).

Зарубежные туристы в прошлом году потратили в Литве 1,271 млрд евро – на 8,8% больше, чем в 2017 году (1,169 млрд евро).

Расходы зарубежных путешественников, которые побывали в Литве с ночевкой, в прошлом году увеличились на 9,6% до 955,4 млн евро, туристов, которые провели в Литве один день без ночевки, – на 6,3% до 315,8 млн евро, сообщил Департамент статистики.

В прошлом году число поездок зарубежных туристов с ночевкой возросло на 11,9% до 2,8 млн. В Литву чаще ехали мужчины – их поездки составили 58,1% всех поездок иностранцев в Литву.

Большинство иностранцев, которые приезжали с ночевкой, в 2018 году было из Беларуси (443,1 тыс.), из Латвии (362,1 тыс.), России (286,2 тыс.), Польши (249,5 тыс.) и Германии (241,5 тыс.).

В 2018 году зарубежный турист в среднем потратил в Литве 338 евро – на 2,1% меньше, чем в 2017 году.