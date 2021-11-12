Turkish Airlines не будет возить в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена

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Авиакомпания Turkish Airlines обещала не брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом сообщил в четверг в Twitter представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох, передает ТАСС.

«Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами», — информировал он, поблагодарив всех, кто участвовал в переговорах.

Власти Польши считают, что белорусское руководство намеренно привлекает в свою страну мигрантов из стран Ближнего Востока, чтобы потом направить их на границу с Евросоюзом, дестабилизируя ситуацию в ЕС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, касаясь мер разрешения текущего миграционного кризиса на польской границе, заявил о необходимости ввести дополнительные санкции, касающиеся авиалиний, в том числе белорусских.

По оценкам польских служб, сейчас в Белоруссии могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2-4 тыс. из них сосредоточились в непосредственной близости от польских границ. За 2021 год польские пограничники предотвратили около 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась — к границе подошли несколько тысяч мигрантов и периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.