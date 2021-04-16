Туркомпании ищут возможности для Литвы

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Решение России до 1 июня приостановить большую часть туристических полетов в Турцию открывает дополнительные возможности для литовского туристического бизнеса, однако преградой может стать негативное отношение к российской вакцине «Спутник V», говорит президент Национальной ассоциации туристического бизнеса (НАТБ).

«Когда несколько лет назад Россия прекратила туристические полеты в Турцию, многие россияне летали отдыхать в эту страну через Литву. Думаю, что те жители России, у которых есть возможность приехать в Европу, смогут поехать и в Турцию, однако для своих поездок они будут выбирать страны, в которые можно будет приехать после прививки вакциной «Спутник», – сказала BNS глава турфирмы Estravel Жидре Гавялене.

По ее словам, пока в Литве идут дискуссии, разрешать ли въезд иностранцам, привитым «Спутником V», Эстония уже заявила, что будет принимать таких туристов.

«Разрешение приезжать привитым вакциной «Спутник» было бы выгодно нашему туристическому сектору, так как такой турист перед поездкой в Турцию или при возвращении из нее проведет один или несколько дней и в Литве. Думаю, рано или поздно мы будем вынуждены принимать привитых этой вакциной – по решению Европейского агентства по лекарственным препаратам. Мы можем не прививать своих людей этой вакциной, но нельзя дискриминировать тех, кто получил эту вакцину», – сказала Ж. Гавялене.

По ее словам, литовские туроператоры вряд ли получат особые скидки от Турции в связи с таким решением России, так как условия отдыха в Турции в этом году и так очень хорошие.

Между тем глава компании Tiketa Tour Гвидас Аукштуолис прогнозирует, что цены поездок в Турцию для литовских туристов могут снизиться.

«От отмены Россией полетов в Турцию выиграют другие государства, в том числе и Литва. Отели будут снижать цены, а Турция будет еще больше стараться для туристов. Мы уже получили предложения сотрудничать и с новыми гостиничными сетями», – сказал Г. Аукштуолис BNS.

Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает большую часть своих полетов в Турцию. По словам представителей российского правительства, такое решение обусловлено ситуацией с коронавирусом, так как 80% заразившихся за рубежом жителей этой страны посещали Турцию, однако, как отмечает новостное агентство Bloomberg, это может быть связано и с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в минувшие выходные.

Министерство здравоохранения Литвы обновило список затронутых коронавирусом стран и изменило правила для перевозчиков и путешественников с COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

С понедельника в список стран пребывания со строгими мерами изоляции добавились Хорватия и Турция.