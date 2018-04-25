Туробъекты Ирландии станут бесплатными на один день в апреле

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Издание The Irish Times пишет, что свыше 100 достопримечательностей Ирландии можно будет посетить бесплатно 17 апреля.

Акция пройдёт в недавно учреждённый Национальный день туризма Ирландии — он состоится в стране впервые. Среди туробъектов, попасть в которые можно будет бесплатно, — музей пива Guinness в Дублине, утесы Мохер, замок Короля Иоанна, замок Малахайд, остров Спайк и т. д. Также гостям и жителям предложат посетить бесплатные экскурсии и культурные мероприятия.

Чтобы без платы за вход попасть во все эти места, следует заранее забронировать билеты на сайте tourismday.ie.

По данным издания, в минувшем году Ирландия приняла 10 млн туристов из-за рубежа, они принесли экономике страны 7.5 млрд евро.