Турпоездки во многие Балканские страны становятся рискованными

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В связи с тем, что в большинстве Балканских стран в последние недели фиксируется рост новых случаев заболевания COVID-19, туристические поездки в большую часть стран этого региона становятся рискованными для здоровья или же вызывают неудобства в плане возвращения в Литву.

Минздрав Литвы с 6 июля обновил список стран, сильно затронутых коронавирусом, и включил в него еще два Балканских государства — Черногорию и Сербию.

В этом списке уже находились и остаются Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина.

Сильно затронутыми коронавирусом считаются страны, в которых в течение 14 дней показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Близки к этой границе сейчас Болгария и Румыния, быстро приближается к ней Хорватия.

Лучше всего ситуация с распространением COVID-19 на Балканах в Греции и Словении.