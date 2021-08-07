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Турпоток в Литву в этом году сократился на 30%

Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Общий поток туристов в Литве за первое полугодие был на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и только во втором квартале – на 53% выше, однако в Литву прибыло только 14% от обычного количества иностранных туристов – около 73 тыс., половина из них – не из Европейского Союза (ЕС).

„Это означает, что достаточно активное начало лета и ослабление ограничений пока не компенсировали потерянные во время строгого карантина потоки туристов“, – отмечается в пресс-релизе Национального агентства по стимулированию туризма Keliauk Lietuvoje (Путешествуй по Литве!). 

По данным Департамента статистики, большинство туристов прибыло в этом полугодии из соседних стран – Беларуси (17 тыс.), Польши (9,7 тыс.), Латвии (8,6 тыс.) и Украины (19,6 тыс.).

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В апреле в гостиницах было размещено 76,4 тыс. туристов, в мае – 130,5 тыс., а в июне – 223,3 тыс. Росли потоки туристов из Швеции и Израиля, однако снижались из Эстонии и Латвии (на 54% и 36% соответственно).

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