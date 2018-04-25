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Туск отказался баллотироваться на пост президента Польши

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

Глава Европейского совета Дональд Туск объявил о своем решении не баллотироваться на пост президента Польши на выборах, которые должны пройти весной 2020 года, сообщает Polskie Radio.

«Мне не хотелось бы никоим образом помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов», – заявил он.

По словам Туска, оппозиция может выиграть президентские выборы, но для этого «нужна кандидатура, которая не отягощена багажом трудных, непопулярных решений».

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Напомним, 14 лет назад Туск баллотировался на пост президента Польши, но проиграл Леху Качиньскому, получив 45,96% голосов. С 2007 по 2017 год он занимал должность премьер-министра страны.

Политика называли одним из наиболее вероятных кандидатов от оппозиции на пост президента Польши. Правящая партия Право и справедливость намерена выдвинуть кандидатом нынешнего главу государства Анджея Дуду.

korrespondent.net

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