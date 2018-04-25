Туск отказался баллотироваться на пост президента Польши

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Глава Европейского совета Дональд Туск объявил о своем решении не баллотироваться на пост президента Польши на выборах, которые должны пройти весной 2020 года, сообщает Polskie Radio.

«Мне не хотелось бы никоим образом помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов», – заявил он.

По словам Туска, оппозиция может выиграть президентские выборы, но для этого «нужна кандидатура, которая не отягощена багажом трудных, непопулярных решений».

