Туск заявил о невозможности пересмотра соглашения по Brexit

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Председатель Европейского совета Дональд Туск напомнил, что в Евросоюзе не считают возможным вести с Великобританией повторные переговоры о соглашении по Brexit.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС он сказал: «Соглашение о выходе Великобритании из ЕС не является предметом для повторных переговоров».

В то же время он уточнил, что в ЕС открыты к переговорам относительно декларации по поводу будущих отношений между Брюсселем и Лондоном.

«Мы на саммите согласились на единый подход 27 стран ЕС в отношении Brexit. Мы намерены работать вместе со следующим премьер-министром Великобритании. Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и установить как можно более близкие отношения с Соединенным Королевством», — уточнил Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit.

Британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.