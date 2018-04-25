Тверь окропили с самолета 70 литрами святой воды для избавления от пьянства

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Тверские священники во главе с митрополитом Тверским и Кашинским Саввой провели над городом крестный лёт в День трезвости 11 сентября. С борта самолета АН-2, на котором находились мощи святых, иконы «Неупиваемая чаша» и Иоанна Предтечи, распылили 70 литров святой воды, сообщает агентство Tvernews.

Традицию отмечать День трезвости российские священнослужители ввели еще до революции в начале 20 века. Дата была приурочена к религиозному празднику Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого соблюдается строгий пост. В России в эти дни закрывались винные лавки, храмы проводили крестные ходы и молебны, взывали к трезвости. Каждый желающий мог дать обет трезвости и получить благословение священника.

В Твери традицию крестных ходов в День трезвости возродили в 2004 году по инициативе председателя приходского совета Собора в честь иконы Божией матери «Неупиваемая Чаша» иерея Александра Горячева. В 2006 году священники пересели на самолет. «Вместе с иконой «Неупиваемая чаша» мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите — верьте, хотите — нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал», — рассказал Горячев.

Комментируя насмешливую реакцию на проведение крестного лёта, отец Александр отметил, что нет ничего смешного в пропаганде трезвого образа жизни.

Между тем РПЦ решила заняться производством и массовой продажей гражданам игристых и обычных тихих вин. Заниматься этим будет компания «Мезыбь», принадлежащая структурам Московского патриархата. Какой объем продукции будут выпускать церкви и когда вино поступит в продажу, пока неизвестно, но производить его будут на Кубани.

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