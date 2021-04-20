Тяжелых больных ковидом не меньше, и в клинике Сантарос создаются допместа в реанимации

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Тяжелых больных COVID-19 в Вильнюсском регионе не становится меньше, так что создаются дополнительные места для их лечения, сообщила во вторник клиническая больница Сантарос.

По данным клиники, заполняемость стационарных мест для пациентов с COVID-19 в Вильнюсском регионе достигает 85%, а в реанимации и интенсивной терапии — 90%.

Средний возраст пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, составляет 52 года.

«По мнению медиков, нарастание потока пациентов следует связывать с послаблениями условий карантина. Видно, что сейчас пациенты моложе: от 41 до 60 лет, еще не привитые, болеют в более сложных формах», — говорится в сообщении больницы.

В клинике Сантарос с понедельника реорганизуется работа, корректируются потоки пациентов и дополнительно создается восемь реанимационных мест. В общей сложности будет действовать 67 мест в реанимации и интенсивной терапии для пациентов с COVID-19.