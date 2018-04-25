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Тысячи молодых людей в Швеции были использованы для отмывания денег

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Тысячи молодых людей в Швеции были использованы криминальными группировками для отмывания денег через платежное приложение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, большинство из тех людей, которые осуждены за отмывание денег с помощью шведского мобильного приложения Swish, являются молодыми людьми в возрасте от 15 до 25 лет.

Приложение Swish позволяет делать денежные переводы с банковских счетов, используя мобильные номера других людей, поэтому наряду с обычными гражданами приложение пользуется широкой популярностью в криминальных кругах страны.

Многие подозреваемые, а также осужденные за нарушение существующего законодательства заявляют о том, что на них оказывали давление, запугивали или платили за совершение преступления. Данная схема получила настолько широкое распространение, что в настоящее время в скандинавской стране около 5000 молодых людей подозреваются в отмывании денег.

Отметим, что Швеция часто называется страной с наиболее безналичным обществом в мире. Ввиду практически полного отказа от наличных денег, использование различных видов электронных платежей и переводов средств чрезвычайно популярно в королевстве.

Однако в недавнем отчете шведской полиции отмечался рост опасности в связи с растущими фактами использования этих платформ со стороны криминальных группировок.

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