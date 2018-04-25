Тысячи родителей в Чехии протестуют против открытия школ

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Свыше 30 800 человек подписали петицию, призывающую министра образования Роберта Плагу не открывать школы до конца учебного года.

По мнению родителей, если дети пойдут учиться в мае или июне, коронавирус станет быстро распространяться не только в школах, но и в общественном транспорте и семьях.

Кроме того, ношение масок в школах вредно для здоровья детей и учителей, полагают авторы петиции. Непонятно, как дети будут использовать медицинские маски и защитные средства, когда они едят два-три раза в день в одном помещении. Пожилые учителя с серьезными проблемами со здоровьем (диабет, гипертония или астма) не могут защитить себя от инфекции, говорится в петиции.

Ранее министр образования заявил, что школы в Чехии могут открыться во второй половине мая.