У 200 военных драгунского батальона им. Бутигейдиса подозревается кишечная инфекция

Algirdo ir Dragūnų batalionų nuotraukos/ kam.lt

У около двухсот военных Драгунского батальона Великого князя Литовского Бутигейдиса (Драгунского батальона) Пехотной бригады Великого князя Литовского Йонаса Каролиса Ходкявичюса Сухопутных войск Литвы была обнаружена кишечная инфекция, сообщила литовская армия в понедельник.

Медицинский персонал немедленно оценил состояние военных и оказал им необходимую помощь.

В настоящее время симптомы инфекции ощущают около 200 военных, один военнослужащий из-за тяжелого состояния был госпитализирован в инфекционное отделение Клайпедской больницы. Врачи постоянно наблюдают и оценивают состояния остальных заболевших.

На данный момент расследуют обстоятельства происшествия, делают все возможное для защиты здоровья военных. Ведутся проверки в столовой, проверяют работников, продукты, проводят микробиологические исследования, чтобы выяснить причину возникновения инфекции.

Информация ЛК по сообщению BNS

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено