У аэропортов Литвы – рекордные показатели

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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В июле отмечалось пятилетие с момента объединения Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов. Компания после преодоления внутренней конкуренции и образования сети аэропортов предлагает привлекательные условия сотрудничества авиаперевозчикам, повысив результаты собственной авиационной деятельности, сообщает пресс-служба компании.

В течение 2018 года сеть Литовских аэропортов обслужила 6,3 млн пассажиров и 61 тыс. рейсов. Согласно данным Международного совета аэропортов (ACI Europe), компания «Литовские аэропорты» внесла в создание ВВП страны 2,5% средств.

Стабильный рост

С 2014 года количество пассажиров выросло на 42 %, увеличился и показатель предлагаемых направлений, а количество обслуженных рейсов выросло на 60 %.

В последние годы количество обслуженных путешественников компания оценивает как рекордное. Для сравнения, в 2015 году Литовским аэропортам отдали предпочтение более 4 млн 200 тыс. пассажиров, в 2016 году было обслужено более 4 млн 700 тыс. пассажиров. Годом прорыва считается 2017 год, когда количество пассажиров превысило 5 миллионов. А прошедший год в истории компании был самым ярким – через три аэропорта страны прошло 6 млн 200 тыс. пассажиров.

«Пять лет назад общее количество рейсов в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах лишь немногим превышало 38 тыс., а в прошлом году мы обслужили более 61 тыс. полетов и зафиксировали рекорды во всех трех филиалах. Мы наблюдали, что в прошлом году все три аэропорта были близки к своим пределам возможностей обслуживания потока пассажиров, однако они эффективно решили свои задачи по обслуживанию полетов, все филиалы справились с задачей невероятно успешно», — утверждает руководитель отдела авиационных услуг Ауримас Стиклюнас.

По его словам, еще один важный показатель деятельности – количество перевозимых грузов — за пять лет вырос на 57 % — от 10 тыс. тонн до более чем 15 тыс. тонн.

С введением в стране единой системы воздушного транспорта авиаперевозчикам могут быть предложены более выгодные условия и система скидок, которая особенно успешно работает в Каунасе и Паланге.

Итоги первого полугодия стали рекордными

Первое полугодие 2019 года вновь стало для Литовских аэропортов рекордным. Все авиационные показатели, по сравнению с тем же периодом наиболее успешного до сих пор 2018 года, выросли: обслужено больше рейсов, увеличилось количество пассажиров и направлений полетов.

За последние 6 месяцев Литовские аэропорты обслужили уже 3,09 млн пассажиров и 29,9 тыс. рейсов, перевезено 7,95 тыс. тонн грузов. По словам руководителя Литовских аэропортов Марюса Гялжиниса, все эти цифры превышают авиационные показатели прошлого года.

«В первом полугодии текущего года мы не только сохранили рост, но и улучшили рекорды наиболее успешного до сих пор полугодия 2018 года: количество пассажиров уже выросло на 5 %, количество полетов – на 1 %, перевезено на 6 % больше грузов. Улучшилась не только общая статистика Литовских аэропортов, но и отдельные показатели Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов», — рассказывает М. Гялжинис.

В Вильнюсском аэропорту число пассажиров выросло до 2,4 млн, в Каунасском – до 545 тыс., в Палангском – до 156 тысяч. Однако, несмотря на то что в обзоре авиационной статистики наиболее солидно выглядит крупнейший в стране Вильнюсский аэропорт, самый быстрый рост зафиксирован в Каунасском аэропорту.

«Планируем, что Каунасский аэропорт в этом году должен расти быстрыми темпами – в пределах 20 %. По всей видимости, прогнозы сбудутся: за первое полугодие количество пассажиров здесь уже увеличилось на 15 %, а количество полетов – на 5 %. Данные показатели роста — самые высокие среди всех трех аэропортов», — рассказывает Гялжинис.

Количество направлений всех Литовских аэропортов за полугодие приблизилось практически к сотне – из аэропортов страны можно следовать в 91 направлении.

За первые месяцы года начато осуществление рейсов в аэропорты Лондонского Сити, Дортмунда, Мадагаскара, Закинто и Варны. Направлений полетов станет еще больше: вскоре будут начаты рейсы по еще двум новым направлениям: в Берген и Харьков. Увеличилась частота рейсов в Стамбул, Стокгольм, Тель-Авив, Ригу, а также в Вену, куда пассажиров будет перевозить новая для наших аэропортов компания-авиаперевозчик «Lauda».

Список наиболее популярных стран в наших аэропортах остается без изменения: 20 % всех пассажиров из Литвы летят в Объединенное Королевство, 10 % — в Германию, 9 % — в Норвегию. Далее следуют Италия, Дания, Украина.

Наибольшее количество пассажиров из Литовских аэропортов следует в Лондонский аэропорт Лутон (10 %), в аэропорты Копенгагена и Риги (по 5 %). А также в аэропорты Варшавы (Шопена), Лондона (Станстеда), Киева (Борисполя).

В Литве закрепились низкобюджетные авиакомпании: 34 % всех пассажиров в первое полугодие перевезла ирландская авиакомпания «Ryanair», 22 % – венгерские авиалинии «Wizz Air», 8 % – латвийская «Air Baltic». Далее в списке наиболее популярных следуют «GetJet Airlines», «LOT Polish Airlines», «Scandinavian Airlines».

По утверждению Марюса Гялжиниса, растущие показатели всех аэропортов свидетельствуют о надлежащем управлении предприятием, уверенной работе квалифицированной команды аэропортов и правильно выбранной стратегии развития деятельности.

Международная Ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что в 2019 году авиационные показатели во всем мире также вырастут: каждую минуту 2019 года из аэропортов мира взлетает в среднем 75 самолетов.

Информация литовских СМИ