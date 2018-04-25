У акционеров Kesko Senukai разногласия по развитию предприятия и управлению им

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Главный акционер сети торговли строительными, ремонтными и бытовыми товарами Senukai — финская компания Kesko недовольна управлением группой в странах Балтии и Беларуси, а также не исключает возможности судиться из-за этого с другим акционером Артурасом Ракаускасом.

Как подтвердили BNS в Kesko, в первом полугодии компания инициировала стратегический пересмотр деятельности в странах Балтии и Беларуси — с целью решить, что делать с расхождением во мнениях по поводу развития компании Kesko Senukai Lithuania и управления ею, а также принять стратегические решения относительно бизнеса в Балтийских странах.

«Kesko предложила предприятию R Investicijos провести переговоры о Kesko Senukai. В числе предложенных альтернатив — раздел предприятия, приобретение его акций или их продажа», — говорится в комментарии Kesko для BNS.

Компания отказалась подробно прокомментировать BNS, что конкретно ее не устраивает в управлении группой и начала ли она переговоры с владельцем R Investicijos А. Ракаускасом о будущем предприятия.

А. Ракасускас сказал BNS, что с Kesko обсуждается стратегия электронной торговли на 2021-2025 годы.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время удастся достичь соглашения о равноценном партнерстве и новой стратегии для Kesko Senukai.

«Перелом (в группе – BNS) и прибыльный ее рост в Латвии и Эстонии начались только в 2016 году, когда мы переняли у Kesko управление магазинами, чтобы использовать накопленный в Литве опыт», — отмечает А. Ракаускас.

Электронную торговлю группы осуществляет предприятие Penktoji projekto bendrove. Ее акционер Kesko Senukai Lithuania (51% акций ) в 2018 году купил у латвийской компании Mobilukss группа электронной торговли 1A Group.

Другие акционеры Penktoji projekto bendrove — контролируемая А. Ракаускасом компания Energijos sklaida (33,81%) и коммандитное хозяйственное товарищество Жаболиса и партнеров ZIP 7 (15,9%).

Компания Kesko предъявила в Вильнюсском участковом суде иск, в котором оспаривает решения акционеров по увеличению уставного капитала Penktoji projekto bendrove.

«Иск, который Kesko предъявила Penktoji projekto bendrove, связан с упомянутым расхождением во мнениях. Разбирательство никак не скажется на повседневной деятельности Kesko Senukų Lithuania», — сказала BNS глава коммуникационного подразделения Kesko Джессика Диктонюс.

Kesko принадлежит 50,65% акций Kesko Senukų Lithuania, а 49,35% акций напрямую и косвенно (через контролируемое на 100% предприятие R Investicija) принадлежит предприятию Артураса и Эгле Ракаускасов SSPC.