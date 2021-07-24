У авиакомпании JetBlue появились мужчины-бортпроводники в платьях

В американской авиакомпании JetBlue Airlines появились мужчины-бортпроводники в женской форме стюардессы.

О том, что на рейсах лоукостера JetBlue работают мужчины-бортпроводники в платьях, сообщил американский журналист Джон Кардилло. Об этом со ссылкой на источник в авиакомпании он написал у себя в Twitter, где разместил и фотографии.

«Это реальность, и она вышла из-под контроля. Очевидно, пассажиры в бешенстве», — написал Кардилло.

Большинство комментаторов под постом поддержали журналиста и поностальгировали на тему того, как раньше выглядели стюардессы. «Что пошло не так в нашей стране?» — спрашивали они. Однако в комментариях были и те, кто высказался в защиту мужчин-стюардов в женской униформе. По их словам, им всё равно, какую одежду носят бортпроводники, это просто вещи.

Также стало известно, что в JetBlue есть гендерфлюидные бортпроводники, то есть «сегодня он Алиса, а завтра Алекс».

Ранее авиакомпания JetBlue поддержала транс-персон и в своём аккаунте в твиттере поздравляла с Международным днём видимости трансгендерных людей.

До настоящего времени JetBlue не прокомментировала фотографии мужчин-стюардов.

Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa заменит приветствие «Дамы и господа» на гендерно-нейтральное на своих линиях.