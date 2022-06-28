У Байдена подтвердили, что поставят Украине ПВО средней и большой дальности

США планируют объявить уже на этой неделе, что они закупили для Украины передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщил CNN источник.
Президент Джо Байден, который в настоящее время встречается с лидерами G7 в Германии на саммите, посвященном в первую очередь Украине, недавно объявил , что США предоставят Украине «более совершенные ракетные системы и боеприпасы», поскольку ее война с Россией продолжается. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский планирует виртуально обратиться к Байдену и другим лидерам G7.
В ответ на запросы украинских сил на этой неделе, вероятно, будет объявлено о другой военной помощи, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары. Украинские официальные лица запросили систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS, учитывая, что это оружие может поражать цели на расстоянии более 100 миль, хотя украинские силы, вероятно, должны быть обучены этим системам, сказал источник. Система NASMAS та же самая, которая защищает Вашингтон, округ Колумбия, и территорию вокруг столицы страны.
Напомним, США постоянно объявляют о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины. На прошлой неделе администрация Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине в размере 450 миллионов долларов, предоставив ей еще четыре реактивные системы залпового огня и артиллерийские боеприпасы для других систем.korrespondent.net