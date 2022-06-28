У Байдена подтвердили, что поставят Украине ПВО средней и большой дальности

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США планируют объявить уже на этой неделе, что они закупили для Украины передовую систему противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщил CNN источник.

Президент Джо Байден, который в настоящее время встречается с лидерами G7 в Германии на саммите, посвященном в первую очередь Украине, недавно объявил , что США предоставят Украине «более совершенные ракетные системы и боеприпасы», поскольку ее война с Россией продолжается. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский планирует виртуально обратиться к Байдену и другим лидерам G7.