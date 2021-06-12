У Беларуси и РФ осталась последняя дорожная карта по интеграции

Властям Беларуси и России осталось согласовать последнюю из дорожных карт по интеграции. Она касается энергоносителей. Об этом сказал посол РФ в Минске Евгений Лукьянов на пресс-конференции, сообщает Интерфакс.
«Остается несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами. Эта карта пока остается незавершенной», – сказал посол.
При этом предпоследняя дорожная карта в целом принята, остаются внутригосударственные процедуры. Лукьянов уточнил, что «это вопросы налогообложения».
Как известно, дорожные карты представляют собой план действий по углублению интеграции Беларуси и России по конкретным направлениям – единая промышленная политика, единая аграрная политика, создание единого рынка нефти, газа, электроэнергии и прочее.
Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. По их итогам стало известно, что Беларусь и Россия серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ.belta.by