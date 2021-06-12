У Беларуси и РФ осталась последняя дорожная карта по интеграции

Фото /Михаил Климентьев/ТАСС/Предоставлено фондом ВАРП

Властям Беларуси и России осталось согласовать последнюю из дорожных карт по интеграции. Она касается энергоносителей. Об этом сказал посол РФ в Минске Евгений Лукьянов на пресс-конференции, сообщает Интерфакс.

«Остается несогласованным то, что связано с энергоносителями, взаиморасчетами, ценами и акцизами. Эта карта пока остается незавершенной», – сказал посол.