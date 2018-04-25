У белорусов отныне будет своё пространство в Вильнюсе

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Администрация Вильнюсского городского самоуправления для белорусского сообщества предоставила в аренду помещения на одной из самых оживленных улиц столицы – на улице Вильняус 20.

С публичным учреждением «Дапамога» для начала подписан договор краткосрочной аренды на месяц, а на другом заседании Совета будет принято решение без проведения конкурса предоставить эти помещения в аренду сроком на 5 лет.

Публичное учреждение «Дапамога» здесь станет местом встреч для всех, кто нуждается в помощи и информации, спасаясь от репрессий в своей стране.

В помещениях площадью 242,59 кв. м публичное учреждение «Дапамога» планирует оказывать помощь и предоставлять информацию по вопросам защиты гражданских прав, интеграции, психологическую помощь, помощь и информацию, касающиеся досуга, учебы, конференций, социальной защиты, предупреждения преступности, интеграции уязвимых социальных групп и др.

«Минск для Вильнюса – самая близкая столица по соседству. Часть белорусов не имеет возможности реализовать себя в своей стране, мы готовы помочь этой части белорусского народа, как когда-то зарубежные страны оказали поддержку эмигрантам из нашей страны. Это инвестиция в демократию и отношения между двумя странами», – говорит мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

Публичное учреждение сотрудничает с благотворительным фондом «Страна для жизни» и информационно-политической платформой «Зубр». В помещениях также проходили бы занятия по литовскому языку, для беженцев предоставлялась бы полезная информация, действовала бы служба, занимающаяся обработкой данных о преступлениях режима.

В помещениях самоуправления также была бы экспозиция коллекции Музея белорусской культуры, действовавшего в Вильнюсе с 1921 года и носившего имя Ивана Луцкевича. Ценная коллекция экспонатов до сих пор накапливалась и хранилась общественными деятелями в частном порядке, в частных коллекциях.

Ожидается, что в помещениях самоуправления граждане Беларуси получат психологическую помощь, социальную защиту и др., а экспозиция музейной коллекции привлечет жителей и гостей столицы, которые смогут познакомиться с богатой белорусской культурой, историей.

Столица оказывает и более разностороннюю помощь для облегчения релокации белорусов, пострадавших от репрессий.

«Go Vilnius» старается, чтобы они в одном месте нашли всю информацию, актуальную для переезда в Вильнюс, поэтому на сайте «Go Vilnius» был создан специальный предназначенный для белорусов подсайт на русском языке, где размещены все важнейшие вопросы и ответы (https://www.govilnius.lt/relocation-from-belarus) – от виз до поиска детского сада или места жительства.

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