У берегов Испании появились гигантские медузы

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Сразу на нескольких пляжах средиземноморского побережья Испании отдыхающие заметили гигантских медуз. По словам экспертов, речь может идти о Rhizostoma Luteum — медузе, в существование которой многие не верят. А всё из-за аномального размера и веса этих существ. Известны экземпляры по 40 килограммов.

Впервые у берегов Испании эти медузы появились в 2012 году. Тогда их видели в Мурсии, Альмерии и Гранаде. Сейчас — только в Гранаде.

Для Rhizostoma Luteum характерен белый цвет с пурпурными оттенками и длинные конечности. А куполообразный зонт может превышать 60 сантиметров в диаметре, не считая ее щупалец. Впрочем, специалисты утверждают, что для человека они опасности не представляют, разве что могут напугать.