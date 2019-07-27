У берегов Ливии пропали 150 мигрантов

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В Средиземном море у берегов Ливии потерпело крушение судно с мигрантами. Могли погибнуть до 150 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Худшая средиземноморская трагедия этого года только что произошла», – сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев глава Филиппо Гранди.

Также утверждается, что еще 150 человек были спасены береговой охраной и местными рыбаками.

По последним данным, с начала 2019 года число погибших мигрантов в Средиземном море превысило 600 человек. Ожидается, что он станет шестым подряд с более чем 1000 смертельными случаями.

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией. В 2018 году на этом пути погибал один беженец на 14 переправившихся.