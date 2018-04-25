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У DFDS будет два новых парома в Балтийском море

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Паромная компания датского капитала DFDS Seaways закупает два новых парома, которые будут ходить в  Балтийском море. Первый паром типа ro-pax уже спущен на воду на китайской судоверфи Ганзоу и должен начать плаванье в конце следующего года, а строительство второго парома лишь начинается. 

По словам представителя DFDS по вопросам коммуникации в Балтийских странах Вайдаса Клубиса, компания надеется, что с началом работы нового парома пандемия коронавируса уже будет взята под контроль. 

«До начала этого года мы отмечали растущие пассажирские потоки, рост потребности поездок в Балтийском море. Мы очень хотим надеяться на то, что с началом работы нового парома пандемия уже будет взята под контроль, и мы сможем использовать его на полную мощность», – отметил В. Клумбис в пресс-релизе.

Первый паром длиной в 230 метров будет вмещать 600 пассажиров и 4,5 тыс. линейных метров грузов. 

В данный момент в Балтийском море из Литвы в Германии и Швецию ежедневно ходят семь паромов DFDS.

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