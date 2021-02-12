У ЕК нет доказательств, что страны Балтии торгуют электроэнергией с БелАЭС

Еврокомиссия (ЕК) утверждает, что всё еще нет доказательств, что на рынке стран Балтии идет торговля произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) электроэнергией, хотя министр энергетики Литвы и литовская электропередающая компания уверяют, что коммерческий поток белорусской электроэнергии в Литву попадает через Россию и Латвию.

Отвечающая за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон напомнила, что три страны Балтии еще в августе прошлого года приняли решение, что торговля электроэнергией с Беларусью будет прекращена, как только БелАЭС начнет работать.