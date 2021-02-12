У ЕК нет доказательств, что страны Балтии торгуют электроэнергией с БелАЭС

Еврокомиссия (ЕК) утверждает, что всё еще нет доказательств, что на рынке стран Балтии идет торговля произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) электроэнергией, хотя министр энергетики Литвы и литовская электропередающая компания уверяют, что коммерческий поток белорусской электроэнергии в Литву попадает через Россию и Латвию.
Отвечающая за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон напомнила, что три страны Балтии еще в августе прошлого года приняли решение, что торговля электроэнергией с Беларусью будет прекращена, как только БелАЭС начнет работать.
«И коммерческие обмены с Беларусью эффективно остановлены 3 ноября прошлого года, когда АЭС была подключена к сети. У нас нет доказательств, которые могли бы подтвердить, что поступающая в страны электроэнергия из России закуплена в Беларуси. Но мы внимательно следим за всей доступной информацией о торговых потоках и продолжим это делать», — на заседании ЕП сказала К. Симсон.
Она добавила, что физические потоки электроэнергии из Беларуси в странах Балтии неизбежно, а эту проблему поможет эффективно решить десинхронизация от постсоветского кольца BRELL, к котором страны Балтии уже не относятся. К. Симсон подчеркнула, что на десинхронизацию и одновременную синхронизацию с континентальной Европой Еврокомиссия выделила 1 млрд евро.
Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что Литва за произведенную не БелАЭС электроэнергию уже заплатила 4 млн евро, а в год эта сумма составит 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет продолжаться в прежнем объеме.
Государственная служба по регулированию в сфере энергетики и оператор электропередающей системы Litgrid в среду сообщили, что с января, когда Белорусская АЭС (БелАЭС) начала коммерческое производство электроэнергии, торговля стран Балтии с Россией выросла в 3,5 раза.