У Елизаветы II станет меньше подданных

Правительство карибского островного государства Барбадос решило отказаться от британского протектората, в соответствии с которым главой Барбадоса является королева Великобритании Елизавета II, а ее представителем на острове — генерал-губернатор Сандра Мейсон. Об этом сообщила британская телерадиокорпорация ВВС.

«Пришло время полностью отказаться от нашего колониального прошлого. Страна хочет, чтобы ею руководил уроженец Барбадоса», — говорится в заявлении правительства, которое возглавляет премьер Миа Моттли.

Смену статуса государства с конституционной монархии на республику в Барбадосе планируют к ноябрю 2021 года. В Букингемском дворце официально заявили, что этот вопрос должны решать правительство и народ Барбадоса. Источник ВВС при королевском дворе заявил, что инициатива барбадосцев не была полной неожиданностью и такая возможность уже не раз обсуждалась и кулуарно, и публично.

Барбадос — один из самых густо населенных и процветающих островов в Карибском море. Он получил независимость от Великобритании в 1966 году.

Ранее остров серьезно зависел от экспорта сахара, однако теперь его экономика диверсифицирована и он зарабатывает на туризме и финансовых услугах. Миа Моттли была избрана в парламент в 2018 году и стала первой женщиной-премьером в истории Барбадоса.