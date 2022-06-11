У Эрдогана появились новые претензии к Греции

Также Эрдоган заявил, что Греции стоит «прийти в чувство», и что Анкара не откажется от своих прав в Эгейском море.

В свою очередь представитель правительства Греции Янис Эконому заявил, что Афины реагируют на «провокации» Турции «со спокойствием и решительностью». Он заверил, что Греция уже усилила свой политический и военный потенциал с целью защитить суверенитет.

В Афинах отмечают, что Турция избирательно трактует международные соглашения в свою пользу.

Накануне Эрдоган усомнился в заявленных целях развертывания баз США в Греции. «США развернули девять баз в Греции. А против кого? Они говорят, что они направлены против России. Такой аргумент мы не примем на веру», — сказал он.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Турции в ходе поездки премьера в США.

В прошлом году МИД Греции заявил об угрозах Турции войной из-за планов Афин расширить территориальные воды в Эгейском море с 6 до 12 морских миль.