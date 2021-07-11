У ЕС достаточно доз СOVID-вакцин для 70% взрослых

По ее словам, кампания по вакцинации в странах ЕС «значительно ускорилась с начала этого года». Глава ЕК призвала страны Евросоюза сделать все, чтобы увеличить количество вакцинаций, и пообещала, что Брюссель готов поставить еще больше вакцин, в том числе против новых мутаций коронавируса.