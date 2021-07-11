У ЕС достаточно доз СOVID-вакцин для 70% взрослых

Европейский союз закупил и поставил странам-членам СOVID-вакцины для иммунизации 70% взрослого населения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС сдержал свое слово, в эти выходные мы доставили достаточно вакцины странам-членам (союза), чтобы еще в этом месяце полностью вакцинировать не менее 70% взрослого населения ЕС», — сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, кампания по вакцинации в странах ЕС «значительно ускорилась с начала этого года». Глава ЕК призвала страны Евросоюза сделать все, чтобы увеличить количество вакцинаций, и пообещала, что Брюссель готов поставить еще больше вакцин, в том числе против новых мутаций коронавируса.korrespondent.net